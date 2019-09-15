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وزير الأشغال البحرينى يفتتح "قمة البحرين للمدن الذكية 2019"

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:26 م
وزير الأشغال البحرينى يفتتح "قمة البحرين للمدن الذكية 2019" وزير الأشغال البحرينى خلال الإفتتاح
وكالات

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كشف المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانى، عن افتتاح اول واجهة بحرية معتمدة بالكامل على الطاقة المتجددة " مشروع الواجهة البحرية للبسيتين" خلال الشهر الجارى، وهى منطلق لمشاريع جديدة ضمن سياسة الوزارة المستقبلية كاستخدام الطاقة الشمسية فى المشاريع الزراعية وغيرها من المبادرات.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء البحرين، قال وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمرانى، فى كلمة له لدى افتتاح " قمة البحرين للمدن الذكية 2019" صباح اليوم، بحضور عدد من كبار المسؤولين، وبمشاركات متميزة من أكثر من 30 متحدثاً وخبير من القطاعين الحكومى والخاص والأكاديمى والجمعيات المهنية، قال إن الوزارة حرصت على تنفيذ مجموعة مبادرات هادفة فى مجال تنمية المدن الذكية ضمن تنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية بصورة متماشية مع التوجهات الحديثة وتهيئتها لمستجدات المستقبل، واصدار دليل المبانى الخضراء بالتعاون مع وزارة شئون الكهرباء والماء، وتنفيذ المبانى والمشاريع بصورة مستدامة بيئيا وانشائيا .

وقال الوزير، إن وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمرانى قد حرصت فى هذا الاطار وباعتبارها احدى الوزارات المعنية بتحقيق التنمية المستدامة على العمل على تحقيق هذه الرؤية والمساهمة فى تحقيق الاهداف الانمائية العالمية للتنمية المستدامة بتنظيم هذا المؤتمر فى دورته الرابعة ليكون إضافة نوعية فى جهود تحقيق التنمية المستدامة فى المملكة والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب فى مجال المدن والمجتمعات الذكية، واستحداث معرض مصاحب للقمة بمشاركة أكثر من 20 جهة من القطاعين الحكومى والخاص، ويعد هذا المعرض الأول من نوعه على مستوى مملكة البحرين الذي يعنى بمختلف قطاعات المدن الذكية، كما استضافت مملكة البحرين لأول مرة للمدير الاقليمى لشبكة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا للمجلس العالمى للمباني الخضراء محمد عصفور الذى قدم عرضاً خاصاً بآخر المستجدات فى قطاع المبانى الخضراء .


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