وزيرة خارجية كينيا: نتطلع للدعم المصرى لترشح بلدنا لعضوية مجلس الأمن

كتب أحمد جمعة

قالت وزيرة الخارجية الكينية مونيكا جوما، إن اللقاء مع وزير الخارجية سامح شكرى، تناول عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك فى أفريقيا، مشيرة إلى أنها تطلع للدعم المصرى لترشيح بلادها لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي.

وأكدت وزيرة خارجية كينيا فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى بمقر وزارة الخارجية، أن بلادها ستدشن فى أديس أبابا غدا الترشيح الكيني لمجلس الأمن الدولي، مشددة على ضرورة التعاون بين البلدين في مجال السلم والأمن فى منطقة القارة الأفريقية.