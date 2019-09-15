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وزيرة خارجية كينيا تعرب عن تطلعها للقاء الرئيس السيسى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:20 م
وزيرة خارجية كينيا تعرب عن تطلعها للقاء الرئيس السيسى وزيرة الخارجية الكينية
كتب سمير حسنى

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قالت مونيكا جوما وزيرة خارجية كينيا، إن اللقاء الذى جمعها بسامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأحد، ناقش العلاقات بين البلدين وتناول عددا من القضايا المشتركة، معربة عن تطلعها للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت وزير خارجية كينيا، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرها سامح شكرى اليوم الأحد، بالقاهرة، إن اللقاء بحث أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر وكينيا، قائلة : "تحدثنا عن الحاجة لتعزيز الأجندة الأفريقية لتحقيق السلم والأمن فى القارة، وقمنا بعقد مناقشات عن التنمية فى أفريقيا".


خارجية كينيا

السيسي

وزيرة خارجية كينيا

سامح شكرى

اليوم السابع بلس

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