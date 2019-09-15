سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

على هامش اجتماعات "السياحة العالمية" فى روسيا..

وزيرة السياحة تشارك في جلسة نقاشية حول "الابتكار والتنمية المستدامة في السياحة"

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:09 م
وزيرة السياحة تشارك في جلسة نقاشية حول "الابتكار والتنمية المستدامة في السياحة" وزيرة السياحة خلال مشاركتها بالجلسة
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في جلسة نقاشية تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة في السياحة"، وذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماعات الدورة الـ (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO التي عُقدت خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية.

وأدارت الجلسة ناتاليا بايونا الخبير في مجال الابتكار والتحول الرقمي بمنظمة السياحة العالمية، وضمت الجلسة ممثلي أفضل شركات ناشئة شاركت فى المسابقة الأولى لمنظمة السياحة العالمية للشركات الناشئة العاملة فى مجال السياحة ومنهم أحمد يحيى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Eco Nubia والذي فاز بالمركز الأول في المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة التي نظمتها وزارة السياحة خلال المنتدى الإقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة الذي أقيم في القاهرة خلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

 

2

وعرض ممثلو الشركات الناشئة حلولًا جديدة ومبتكرة تتناول التغييرات التي تؤثر على قطاع السياحة اليوم.

وخلال الجلسة استعرض أحمد يحيي مشروع Eco Nubia، وتقدم خلال كلمته بالشكر والتقدير للدكتورة رانيا المشاط علي الدعم الذي تقدمه له وللشباب من خلال مساندة المشروعات الناشئة التي تعمل في مجال السياحة.

كما أعرب عن سعادته بقيام وزارة السياحة بتحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية وإضافة أنماط جديدة للفنادق ومنها الفنادق البيئية.

وخلال الجلسة تم الحديث عن أهمية الابتكار في مجال السياحة من أجل خلق فرص عمل، وتشجيع النمو السياحي، وتحقيق قطاع سياحة أكثر كفاءة وأكثر استدامة.

 

3

 


وزارة السياحة

الابتكار

التحول الرقمى

تنشيط السياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور..ضربة استباقية لأوكار التطرف..مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء.. الداخلية: كانت تخطط لتنفيذ عمليات عدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة.. وتؤكد ضبط أسلحة آلية وذخيرة

فيديو وصور..ضربة استباقية لأوكار التطرف..مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء.. الداخلية: كانت تخطط لتنفيذ عمليات عدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة.. وتؤكد ضبط أسلحة آلية وذخيرة

صافرة ألمانية تدير مباراة نابولى ضد ليفربول فى دوري ابطال اوروبا

صافرة ألمانية تدير مباراة نابولى ضد ليفربول فى دوري ابطال اوروبا

فيديو وصور.. الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

فيديو وصور.. الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر

شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر

ليفربول "الرابح الأكبر" من معارك السبت فى الدورى الإنجليزي.. الريدز يحقق العلامة الكاملة ويعيد إنجاز تشيلسى ومانشستر سيتى.. سقوط "حامل اللقب" يبعد كتيبة كلوب بصدارة البريميرليج.. وتألق صلاح ومانى بعد "الصلح"

ليفربول "الرابح الأكبر" من معارك السبت فى الدورى الإنجليزي.. الريدز يحقق العلامة الكاملة ويعيد إنجاز تشيلسى ومانشستر سيتى.. سقوط "حامل اللقب" يبعد كتيبة كلوب بصدارة البريميرليج.. وتألق صلاح ومانى بعد "الصلح"

جهات دولية توجه أسئلة لموقع فيس بوك حول عملة "ليبرا" .. اعرف التفاصيل

جهات دولية توجه أسئلة لموقع فيس بوك حول عملة "ليبرا" .. اعرف التفاصيل

محمد كيشو لاعب المصارعة يتأهل رسمياً إلى أوليمبياد طوكيو 2020

محمد كيشو لاعب المصارعة يتأهل رسمياً إلى أوليمبياد طوكيو 2020

التعليم تبحث مع التضامن أداء خريجات التربية الخدمة العامة بالمدارس لسد العجز

التعليم تبحث مع التضامن أداء خريجات التربية الخدمة العامة بالمدارس لسد العجز

ما هو الأمر الوقتى وهل يفيد فى عدم منع الزوجة بصحبة أولادها من السفر؟.. خبير قانونى: المُشرع أجاز للحاضنة الطعن خلال 10 أيام.. ويحدد 30 يوما لتنفيذه من تاريخ الصدور وإلا يسقط.. وهذه نماذج لصدور أحكام بإلغائه

ما هو الأمر الوقتى وهل يفيد فى عدم منع الزوجة بصحبة أولادها من السفر؟.. خبير قانونى: المُشرع أجاز للحاضنة الطعن خلال 10 أيام.. ويحدد 30 يوما لتنفيذه من تاريخ الصدور وإلا يسقط.. وهذه نماذج لصدور أحكام بإلغائه

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع لأكثر من 45 مليار دولار نهاية أغسطس

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع لأكثر من 45 مليار دولار نهاية أغسطس

الكاف: بدلاء الأهلى يمنحون فايلر احتفالا مزدوجا ضد كانو سبورت

الكاف: بدلاء الأهلى يمنحون فايلر احتفالا مزدوجا ضد كانو سبورت

السلطات العراقية تنفى استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

السلطات العراقية تنفى استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة