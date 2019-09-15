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وزيرة الداخلية البريطانية: منذ تكليفى بمهام الوزارة ينصب التركيز على "بريكست"

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:20 م
وزيرة الداخلية البريطانية: منذ تكليفى بمهام الوزارة ينصب التركيز على "بريكست" وزيرة الداخلية البريطانية ​بريتي باتيل
أ ش أ

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قالت وزيرة الداخلية البريطانية ​بريتي باتيل​، إن حكومة رئيس الوزراء "بوريس جونسون​، ملتزمة التزامًا كاملًا بالتوصل لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر المقبل.

وأضافت "باتيل" - وفقا لما أوردته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء ملتزم تمامًا بالحصول على اتفاق للخروج من التكتل الأوروبى، موضحة أنه منذ تكليفها بمهام الوزارة مع زملائها الآخرين كان التركيز الكلى ينصّب على الرحيل فى 31 أكتوبر المقبل باتفاق.

يشار إلى أنه من المقرر أن يجري "جونسون" محادثات - فى لوكسمبورج،غدًا الاثنين، مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ومفاوض الاتحاد الأوروبى المكلف ملف "بريكست" ميشال بارنييه.

وكان قد أعلن "جونسون" أن هناك تقدمًا هائلًا جار إحرازه للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، قائلًا: " إننى عندما تسلمت هذه المهمة، كان الجميع يقولون إنه لا يمكن إطلاقًا إدخال أى تعديل على اتفاق الانسحاب، ولكنهم تراجعوا فى هذا الشأن، ويجرى حوار جيد جدًا حول طريقة معالجة مشاكل حدود إيرلندا الشمالية".


بريطانيا

بريكست

الاتحاد الاوربى

الداخليه البريطانيه

اخبار بريطانيا

جونسون

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