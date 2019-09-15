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وزارة الصناعة تنظم احتفالية برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:00 ص
وزارة الصناعة تنظم احتفالية برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية المهندس أحمد طه
كتب إسلام سعيد

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تنظم وزارة الصناعة والتجارة الحفل الختامى لبرنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية (TDMEP) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى اليوم الأحد فى أحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن يلقى المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة كلمة رسمية بالحفل كما سيشارك بالحفل رئيس قطاع التعاون بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة وعدد من سفراء الدول الأوروبية إلى جانب قيادات وزارة التجارة والصناعة وممثلين عن مجتمع الاعمال.

ونظمت وزارة الصناعة، برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية  (TDMEP) بتمويل من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 20 مليون يورو لمدة 4 سنوات واستهدف دعم جهود وزارة التجارة والصناعة فى تنفيذ وتطبيق سلسلة من الإصلاحات فى السياسات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة اندماج مصر فى الاقتصاد الإقليمى والعالمى.

 

 


وزارة الصناعة والتجارة

برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية

الاتحاد الأوروبى

الصناعة والتجارة

تعزيز التجارة والأسواق المحلية

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