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ورشة عمل عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بجامعة الفيوم

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:18 م
ورشة عمل عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بجامعة الفيوم ورشة عمل
الفيوم رباب الجالي

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عقدت جامعة الفيوم اليوم الأحد بقاعة الاحتفالات الكبرى ورشة عمل عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي حاضر خلالها بحضور عدد من طلاب جامعة الفيوم .

استعرض الضيوف من المتخصصين في الدعاية أهمية مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة باعتبارها أهم وسيلة للحصول على المعلومات والأحداث الجارية مشيراً إلى دورها الكبير فى التسويق والدعاية خلال هذه الفترة .

و أن وسائل التواصل الاجتماعى خلال الأعوام القادمة سوف تستحوذ على النصيب الأكبر من الدعاية والإعلانات التجارية أكثر من القنوات التليفزيونية والاعلانات الكبرى بالطرق والميادين نظراً لسهولة وصول الاعلان لأكبر عدد من المتابعين وبأسعار تقل كثيرا عن الدعاية المتعارف عليها .

 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

جامعة الفيوم

مواقع التواصل الاجتماعي

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