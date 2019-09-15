وحدة المدارس المصرية اليابانية تعقد ورشة عمل حول نواتج التعلم

كتب محمود طه حسين

عقدت وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، بحضور خبير التوكاتسو اليابانى "دكتور سوجيتا، مجموعة من ورش العمل بالاشتراك مع مركز تطوير المناهج، وخبراء جايكا بالوحدة، للانتهاء من إعداد نواتج التعلم الخاصة بالأنشطة اليابانية وربطها بالمهارات المستهدفة فى النظام التعليمى 2.0. كذلك تم مراجعة النهائية للاصدار الثالث من دليل المعلم لتطبيق الأنشطة "التوكاتسو" للعام الدراسى 2019/2020

كما نظمت وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية وخبراء المشروع عددا من ورش العمل ومؤتمرا ختاميا لأنشطة المدارس حيث استعرض فيه ممثلى المدارس، ومسئولى التوكاتسو أهم المخرجات والدروس المستفادة والأنشطة المميزة التى مارستها المدارس خلال العام 2018/2019.