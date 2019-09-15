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هيئة البحرين للسياحة تحتفل باليوم الوطنى السعودى 19 سبتمبر الجارى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:09 ص
هيئة البحرين للسياحة تحتفل باليوم الوطنى السعودى 19 سبتمبر الجارى اليوم الوطنى السعودى
كتب محمد جمال

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بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنى السعودى والذى يصادف 23 سبتمبر من كل عام، تقيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض باقة متميزة من الفعاليات الشيقة، احتفالا باليوم الوطنى السعودى على مدار 5 أيام، ابتداء من تاريخ 19 ولغاية 23 سبتمبر الجاري، وذلك تأكيدا لروابط الوحدة والانتماء بين الشعبين الشقيقين، إلى جانب توطيد علاقات الأخوة والتعاون بينهما، تحت قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

 

وستتضمن احتفالات هيئة البحرين للسياحة والمعارض باليوم الوطنى السعودى، حسبما ذكرت صحيفة أخبارالخليج البحرينية تشكيلة كبيرة من الفعاليات والأنشطة الشيقة، مثل الألعاب النارية والمراكب الشراعية "البوانيش"، فضلا عن عروض الموسيقى والرقص التقليدية وغيرها.

 

وقال د. على حسن فولاذ، مستشار هيئة البحرين للسياحة والمعارض: "بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، نود أن نتقدم بأسمى آيات التهانى والتبريكات إلى قيادة وشعب المملكة العربية السعودية بحلول الذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطنى السعودي، كما نرحب بجميع الزوار والمقيمين القادمين من المملكة لمشاركتنا الاحتفالات التى ستقام على مدى خمسة أيام فى مناطق متفرقة بمملكة البحرين".

 

وأضاف: "سنستمر باستضافة الفعاليات المناسبة للعائلات طوال العام، خصوصا خلال العطلات الأسبوعية، ضمن جهودنا لتطوير قطاع السياحة المحلى وتعزيز مكانة البحرين على خارطة الوجهات المرحبة بالعائلات، كما سنواصل العمل جنبا إلى جنب مع مكتبنا التمثيلى فى الرياض، بهدف تطوير المنتجات السياحية الفريدة التى تدعم نمو الاقتصاد الوطني، من أجل زيادة أعداد الزوار الوافدين للمملكة".

 

وتندرج هذه الفعاليات ضمن استراتيجية الهيئة طويلة المدى لتطوير القطاع السياحي، والتى تقع تحت مظلة تسويق الهوية السياحية (بلدنا بلدكم) المرتكزة على ترويج المنتج السياحى البحرينى على المستويين الإقليمى والعالمي، وإبراز المقومات السياحية لدعم الجهود التى تعزز من إسهام القطاع بشكل إيجابى فى الناتج المحلى بالتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.


اليوم الوطنى السعودى

البحرين

هيئة البحرين للسياحة

أخبار السعودية

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