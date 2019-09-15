سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

نتنياهو يتغزل فى قناة الجزيرة القطرية قبل ساعات من الصمت الانتخابى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 07:53 م
نتنياهو يتغزل فى قناة الجزيرة القطرية قبل ساعات من الصمت الانتخابى نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابى فى إسرائيل، امتدح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قناة الجزيرة القطرية، مطالباً وسائل إعلام فى إسرائيل الحذو بحذوها فى التغطيات الإخبارية.

 

وتغزل رئيس الوزراء الإسرائيلى  بنيامين نتنياهو فى حوار مع إذاعة الجيش الإسرائيلى "جالى تساهل" فى الفضائية القطرية حيث عقد مقارنة مع عدة قنوات فى إسرائيل وبين الجزيرة .

 

جالى تساهل
جالى تساهل

 

وقال نتنياهو: "قناة الجزيرة القطرية تعطي مزيدا من الاحترام وتمنح مزيدا من الوقت للرد أو الإجابة"، مطالباً شبكات إسرائيلية مثل القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلى ونيوز إسرائيل 13 بالحذو حذوها.

 

وستجرى فى إسرائيل انتخابات الكنيست الثلاثاء المقبل لاختتيار الحزب الذى سيشكل الحكومة المقبلة .

 

 


بنيامين نتنياهو

اسرائيل

الليكود

الجزيرة القطرية

قطر

الدوحة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2020

اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2020

موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

نتنياهو يتغزل فى قناة الجزيرة القطرية قبل ساعات من الصمت الانتخابى

نتنياهو يتغزل فى قناة الجزيرة القطرية قبل ساعات من الصمت الانتخابى

وزير الخارجية يؤكد عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة.. صور

وزير الخارجية يؤكد عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة.. صور

مسئول بالرقابة المالية يجيب عن أبرز 7 تساؤلات عن وثيقة التأمين على الطلاق؟

مسئول بالرقابة المالية يجيب عن أبرز 7 تساؤلات عن وثيقة التأمين على الطلاق؟

علماء الأمة بمؤتمر الأوقاف يشيدون بدور الرئيس السيسى فى مواجهة الإرهاب

علماء الأمة بمؤتمر الأوقاف يشيدون بدور الرئيس السيسى فى مواجهة الإرهاب

رئيس البرلمان الليبى يعلن اتخاذ البرلمان قرارا بإسقاط عضوية النواب المقاطعين

رئيس البرلمان الليبى يعلن اتخاذ البرلمان قرارا بإسقاط عضوية النواب المقاطعين

إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية التونسية بمقر السفارة فى مصر

إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية التونسية بمقر السفارة فى مصر

موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة