نتنياهو يتغزل فى قناة الجزيرة القطرية قبل ساعات من الصمت الانتخابى

كتب- هاشم الفخرانى

قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابى فى إسرائيل، امتدح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قناة الجزيرة القطرية، مطالباً وسائل إعلام فى إسرائيل الحذو بحذوها فى التغطيات الإخبارية.

وتغزل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى حوار مع إذاعة الجيش الإسرائيلى "جالى تساهل" فى الفضائية القطرية حيث عقد مقارنة مع عدة قنوات فى إسرائيل وبين الجزيرة .



جالى تساهل

وقال نتنياهو: "قناة الجزيرة القطرية تعطي مزيدا من الاحترام وتمنح مزيدا من الوقت للرد أو الإجابة"، مطالباً شبكات إسرائيلية مثل القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلى ونيوز إسرائيل 13 بالحذو حذوها.

وستجرى فى إسرائيل انتخابات الكنيست الثلاثاء المقبل لاختتيار الحزب الذى سيشكل الحكومة المقبلة .