نتنياهو: لا استبعد ضم وزراء عرب فى الحكومة المقبلة

كتب- هاشم الفخرانى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنه لا يستبعد تعيين وزير عربى فى حال فوزه فى الانتخابات الإسرائيلية وتشكيله الحكومة المقبلة.

وأضاف "نتنياهو" فى حوار أجراه مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه فى حال خسارته فى الانتخابات فإن إسرائيل ستخسر كثيراً، موضحاً أن المعارضة ستشكل حكومة يسارية بمشاركة أعضاء الكنيست العرب من القائمة المشتركة، المُناهضة لـ "الاحتلال" والمؤيدة للفلسطينيين.



بنيامين نتنياهو

وأكد نتنياهو بالقول :" المعارضة وعدت إنها ستضم وزراء عرب فى حال فوزها ، وأنا أيضا لا استبعد ذلك ، ولكنني أستبعد القائمة المُشتركة، أما المُعارضة فهى لا تستبعدهم، وسيكون أعضاء القائمة المشتركة وزراء لدى المُعارضة".

ويبلغ تعداد العرب في إسرائيل نحو مليون ونصف مواطن، يشكلون نحو 18% من إجمالى عدد السكان، ويحملون الجنسية الإسرائيلية، بعد بقائهم داخل حدود إسرائيل، بعد قيامها فى عام 1948.