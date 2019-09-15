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نائب محافظ شمال سيناء يترأس أجتماع تطوير محمية الزرانيق

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:07 م
نائب محافظ شمال سيناء يترأس أجتماع تطوير محمية الزرانيق جانب من الاجتماع
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم، أن اللواء هشام الخولى ،نائب محافظ شمال سيناء أكد على أهمية محمية الزرانيق بالنسبة لمصر وسيناء، مطالبا بتنميتها واستثمارها وتعظيم الاستفادة منها .

وأكد نائب المحافظ ، خلال الاجتماع الذى عقد لتحديد رؤية المحافظة فى تطوير المحمية، بحضور المتخصصين والجهات المعنية ، على ضرورة تعظيم الاستفادة من المحمية واستثمارها وتنميتها ، وذلك فى اطار قرار مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2019 وقرار وزارة البيئة رقم 189 لسنة 2019 بهذا الشأن ، مشيرا الى وضع رؤية للمحافظة بشأن استخدام محمية الزرانيق بالتنسيق مع الجهات المعنية .. حيث أن الأنشطة والمشروعات التى من الممكن تنفيذها فى محمية الزرانيق وسبخة البردويل تتفق مع الأنشطة المصرح بممارستها والتى لا تعرض المنطقة للتلوث أو التدمير أو تضر بطبيعة المنطقة أو بالحياة البرية أو البحرية أو النباتيه أو القيمة الجمالية.

ومن جانبه ، أكد المهندس جمال حلمى ، مدير إدارة شئون البيئة فى ديوان عام المحافظة أن محمية الزرانيق تبلغ مساحتها 250 كيلو مترا مربعا ، وقد تم اعلانها لحماية مسار هجرة الطيور ، وأن الأنشطة الاقتصادية فى المحمية تقتصر على صيد الأسماك ورعى الأغنام وانتاج ملح الطعام والملح الصناعى وصيد السمان ومشاهدة الطيور الى جانب الأبحاث العلمية المتعلقة بالغطاء النباتى والحياة البرية، مشيرا الى وجود بعض المعالم الأثرية بها ، وخاصة فى منطقتى الخوينات والفلوسيات .

وأعلن المهندس باسم ربيع،  مدير محمية الزرانيق، أن المحمية تعد من أهم وأول محطة لهجرة الطيور فى رحلتها من أوروبا عبر البحر المتوسط الى أفريقيا ، وتعتبر هى المحطة الأولى لدخول هذه الطيور إلى مصر، ولهذا أعلنت الزرانيق كمحمية طبيعية ضمن اتفاقية رامسار الدولية لحماية الأراضى الرطبة المهمة للطيور المائية ، كما أدرجتها منظمة " حياة الطيور العالمية " كأحد المناطق الهامة للطيور فى العالم ، حيث يتم حماية أنواع عديدة من الطيور المهددة بخطر الانقراض ، وأيضاً كمنطقة من المناطق ذات الحماية الخاصة وفقا لاتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط والمناطق ذات الحماية الخاصة ، حيث تضم  محمية الزرانيق تضم نحو 275 نوعا من الطيور المختلفة ، وكذا آخر تجمع للسلاحف المعرضة للانقراض فى العالم .

 


شمال سيناء

محمية الزرانيق

العريش

سيناء

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