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نائب محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من تقنين أراضى الدولة وخطة الرصف

الأحد، 15 سبتمبر 2019 07:41 م
نائب محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من تقنين أراضى الدولة وخطة الرصف جانب من الاجتماع
الإسكندرية - جاكلين منير

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عقد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم الإجتماع الدوري بلجنة تقنين أراضى أملاك الدولة ، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة وتقنين أوضاعها.

وأشار بيان صادر اليوم، إلى أن نائب المحافظ شدد على ضرورة عمل رسم بياني أسبوعي يوضح مدى التطور التي وصلت اليه المنظومة في كل حى، وذلك بحضور اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة ، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، وأعضاء لجنة التقنين ورؤساء الأحياء ومسئولي ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالأحياء.

من جهه أخرى، عقد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية ، اليوم الإجتماع الدوري لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي  للرصف والوقوف علي الأعمال المنفذة لترميم الحفر على مستوى المحافظة بالشوارع الرئيسية والجانبية، وذلك في إطار تنفيذ خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق بالمحافظة والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة وإنسياب الحركة المرورية.

وخلال الإجتماع ؛ تابع نائب المحافظ نسب تنفيذ خطة الرصف و ترميم الحفر على مستوى الأحياء، مؤكدا على رؤساء الأحياء بالمتابعة اليومية لأعمال الرصف التي تتم بأحيائهم لضمان جودة الرصف وإلتزامها بالمواصفات والتوقيتات المحددة، والتنسيق مع مديرية الطرق لإزالة أى عقبات قد تواجه أعمال الرصف، مشددًا عليهم عدم السماح بأى تقصير.

   

 


الاسكندرية

نائب محافظ الاسكندرية

تقنين الاراضى

رصف الطرق

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