مياه القناة تستعد للشتاء والتقلبات الجوية بأعمال تطهير الشبكات

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن المهندس عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه القناة، أن الشركة أستعدت لموسم الشتاء وذلك بجاهزية المعدات والأفراد فى القطاعات الثلاثة وتواصل تطهير الشبكات.

وأشار عصمت فى بيان للشركة اليوم، إلى أن خطة التطهير اليوم وصلت إلى ميدان التعاون بالإسماعيلية، وذلك من خلال الشبكة الرئيسية والواصلة بين محطتى ميدان بورسعيد وميدان المطافئ لتفادى لتراكم المياه داخل الشبكات ومتابعة منسوب التصرفات بالمحطات

وأكد عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لمياه القناة، على أنه تم تطهير قطاع بورسعيد من خلال شبكات الشرق لرفع كفاءة سير العمل بالشبكة بشارع 23 يوليو وشارع رمسيس بالسيارة الفاكيوم والمرور الميدانى على جميع المدارس والمستشفيات لرفع كفاءة سير العمل بشبكة وخطوط الصرف الصحى شبكات الشرق وتطهير وتسليك غرف التفتيش الخاصة بمستشفى السلام.