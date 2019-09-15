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موقع التنسيق: غلق كل خدمات الشهادات الفنية 2019 .. غدا

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:59 م
موقع التنسيق: غلق كل خدمات الشهادات الفنية 2019 .. غدا تنسيق الشهادات الفنية - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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أعلن موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيتم غلق كافة خدمات الشهادات الفنية 2019 غدا الإثنين الموافق 16-9-2019 الساعة الثانية ظهرا.

وأضاف موقع التنسيق، أن الموقع يستقبل الآن طلبات تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية والدور الثاني ويفتح باب تسجيل رغبات للمستنفدين والمتخلفين حتى غد الإثنين.

كان مكتب تنسيق القبول بالجامعات، أعلن أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الشهادات الأجنبية وفى حدود النسبة المقررة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن في الفترة من غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.

 

 


موقع التنسيق

الشهادات الفنية

تنسيق 2019

التعليم العالى

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