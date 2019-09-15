منصور بن زايد للمصابين : أنتم نماذج فخر وستذكر الأجيال القادمة تضحياتكم

وكالات

زارالشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة فى الإمارات، اليوم في مستشفى زايد العسكري، عدداً من المُصابين والجرحى، من أفراد القوات المسلحة الذين أصيبوا أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات.

واطمأن على الحالة الصحية للمصابين وأوضاعهم، وتبادل الأحاديث معهم، وأشاد بدورهم وجهودهم الكبيرة خلال أدائهم الواجب في ميادين الشرف والبطولة، وقال مخاطباً المصابين: «أنتم نماذج فخر في حب الوطن والذود عنه، وستذكر الأجيال القادمة هذه التضحيات التي تسطرونها في ساحات الواجب الوطني، وقيم العطاء والفداء التي تبذلونها في سبيل عزة الوطن ورفعته».



وأعرب عن صادق تمنياته ومواساته للمصابين والجرحى، سائلاً المولى أن يمنّ عليهم بالشفاء العاجل، وأن يُنعم عليهم بالصحة والسلامة.



رافقه خلال الزيارة ي فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة.