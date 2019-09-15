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مليشيا الحوثى تحتجز 13 سفينة وتمنعها من دخول ميناء الحديدة غربى اليمن

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:56 م
مليشيا الحوثى تحتجز 13 سفينة وتمنعها من دخول ميناء الحديدة غربى اليمن الحوثيين ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)

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كشفت مصادر ملاحية فى ميناء "الحديدة " غربى اليمن، اليوم الأحد، عن أن المليشيا الحوثية تحتجز 13 سفينة، وتمنعها من دخول الميناء، فيما يعد تهديدا لحركة الملاحة الدولية، ومن بين هذه السفن : ثلاث محملة بالبنزين وأربعة بوقود الديزل وواحدة محملة بالغاز، واثنتان محملتان بالقمح، وثلاث سفن محملة بالذرة والسكر والأرز .

ونقلت قناة العربية عن المصادر قولها، أن مليشيات الحوثى تعيق تنفيذ قرار الحكومة الشرعية "رقم 49 لعام 2019 " والقاضى بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى ميناء "الحديدة " فى إيقاف عشر سفن فى البحر الأحمر محملة بالوقود، بعد أن امتنع التجار بأوامر "حوثية " عن دفع الرسوم للحكومة الشرعية، وتقديم شهادة منشأ معتمدة من الدولة المصدّرة تؤكد قانونية الشحنة وسلامة مواصفاتها.

 


مليشيا الحوثى

اليمن

الحرب فى اليمن

ميناء الحديده

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