مليشيا الحوثى تحتجز 13 سفينة وتمنعها من دخول ميناء الحديدة غربى اليمن

عدن (أ ش أ)

كشفت مصادر ملاحية فى ميناء "الحديدة " غربى اليمن، اليوم الأحد، عن أن المليشيا الحوثية تحتجز 13 سفينة، وتمنعها من دخول الميناء، فيما يعد تهديدا لحركة الملاحة الدولية، ومن بين هذه السفن : ثلاث محملة بالبنزين وأربعة بوقود الديزل وواحدة محملة بالغاز، واثنتان محملتان بالقمح، وثلاث سفن محملة بالذرة والسكر والأرز .

ونقلت قناة العربية عن المصادر قولها، أن مليشيات الحوثى تعيق تنفيذ قرار الحكومة الشرعية "رقم 49 لعام 2019 " والقاضى بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى ميناء "الحديدة " فى إيقاف عشر سفن فى البحر الأحمر محملة بالوقود، بعد أن امتنع التجار بأوامر "حوثية " عن دفع الرسوم للحكومة الشرعية، وتقديم شهادة منشأ معتمدة من الدولة المصدّرة تؤكد قانونية الشحنة وسلامة مواصفاتها.