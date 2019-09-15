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مكتب التنسيق: فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الأجنبية غدا

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:06 ص
مكتب التنسيق: فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الأجنبية غدا تنسيق رغبات الطلاب - أرشيفية
كتب ــ وائل ربيعى

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أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الشهادات الأجنبية وفى حدود النسبة المقررة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن في الفترة من غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.

وأكدت الوزارة، أن المكتب التزم عند ترشيح هؤلاء الطلاب بشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات منها (الإقامة الشرعية للطالب في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة عن الفترة التى يحسب علي اساسها المجموع الاعتباري للطالب – المواد المؤهلة – النسبة المقررة لكل دولة - رغبات الطلاب - المجموع الاعتباري لكل طالب).

 

 


مكتب التنسيق

التعليم العالى

الشهادات الاجنبية

تقليل الاغتراب

اليوم السابع بلس

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