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مقتل 7 مسلحين من طالبان فى غارة للجيش الأفغانى شمالى البلاد

الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:09 ص
مقتل 7 مسلحين من طالبان فى غارة للجيش الأفغانى شمالى البلاد الجيش الأفغانى
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قتل 7 مسلحين من عناصر طالبان وأصيب 12 آخرون فى غارة جوية شنها الجيش الأفغانى في منطقة جرزيوان بمقاطعة فارياب شمالى البلاد.
ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن فيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغانى اليوم الأحد أن الغارة استهدفت معسكرًا تدريبيًا للإرهابيين فى منطقة درعا شاه بجرزيوان .
وأوضح الفيلق أن من بين القتلى اثنين من المدربين للإرهابيين أحدهما مواطن باكستانى، ومن بين المصابين اثنان من قادة طالبان .


أفغانستان

الجيش الأفغانى

مقاطعة فارياب

طالبان

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