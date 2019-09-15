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معاينة النيابة العامة الأولية لحريق شركة مياة الشرب بالقليوبية: ماس كهربائى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:40 م
معاينة النيابة العامة الأولية لحريق شركة مياة الشرب بالقليوبية: ماس كهربائى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية
القليوبية - فريق المحافظات

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قام فريق من النيابة العامة بالقليوبية، بمعاينة موقع حريق شركة مياه الشرب بالقليوبية، وأسفرت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى، وأنه أسفر عن إحتراق الدور المخصص للقطاع بالمبنى الإدارى للشركة، وإنهيار السقف المعدنى للدور. 

وأمرت النيابة العامة بندب المعمل الجنائى لفحص الحريق وتحديد أسبابه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة .

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، بلاغا من المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ومقرها أتريب بنها بنشوب حريق فى الدور المخصص للقطاع المالى بالمبنى الإدارى بالشركة .

إنتقل الرائد طه حسين رئيس مباحث قسم ثان بنها، وسيارات الحماية المدنية وجرى السيطرة على الموقف ومنع إنتقال الحريق للأدوار والأماكن المجاورة وتبين من المعاينة إنهيار الجزء المعدنى المكون منه الدور دون خسائر فى الأرواح أو إصابات ورجحت المعاينة حدوث ماس كهربائى تسبب فى الحريق وجارى تحديد الأسباب الحقيقية من خلال معاينة المعمل الجنائى.

إنتقل على الفور المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، لمكان الواقعة حيث إطمئن على سلامة العاملين بالشركة، مشيراً أن الحريق شب فى وقت مبكر اليوم قبل وصول الموظفين بالشركة وإنه جرى السيطرة عليه قبل إنتشاره بمقر الشركة. 

أوضح مجاهد إنه لايوجد خسائر بشرية أو إصابات، مشيرا، أنه جرى تشكيل لجنة أزمات لإعداد تقرير حول خسائر الحريق والتواجد مع المعمل الجنائى لإعداد تقرير حول الحادث الذى أسفر عن تدمير الدور المخصص للقطاع مالى بالمبنى الغدارى بالشركة بالكامل وإنهيار الجزء المعدنى المكون منه.


حريق شركة مياه الشرب

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