سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصر وأمريكا توقعان منحتين بالتعليم الأساسى والزراعة بقيمة 280 مليون جنيه

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:51 م
مصر وأمريكا توقعان منحتين بالتعليم الأساسى والزراعة بقيمة 280 مليون جنيه شيرى كارلين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقعت مصر وأمريكا، اليوم الأحد منحتين فى مجالى التعليم الأساسى والزراعة بقيمة 16.5 مليون دولار بنحو 280 مليون جنيه وقام بالتوقيع كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وشيرى كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، بحضور شريهان بخيت، معاونة الوزيرة

 

ونصت الاتفاقية الأولى وهى المرحلة الثالثة لاتفاقية التعليم الأساسى بمنحة بقيمة 13 مليون دولار لصالح وزارة التعليم والتعليم الفنى، حيث تهدف الاتفاقية إلى التركيز على دعم خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل، وتحسين المهارات الأساسية للطلاب فى مرحلة التعليم الاساسى، وتمكين طلاب الثانوية العامة من حل المسائل الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجالس الامناء، وتتضمن انشطة الاتفاقية مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعليم المعلمين ونشاط القرية المتعلمة، والتعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة والقراءة العلاجية.

 

ونصت الاتفاقية الثانية وهى المرحلة الرابعة لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بقيمة 3.5 مليون دولار، وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية فى المجتمعات المستهدفة فى صعيد مصر والدلتا من خلال زيادة الإنتاجية ودمج المزارعين فى الأسواق العالمية البستانية.

 

ومن جانبها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهيمة العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين مصر وأمريكا، والتعاون الاقتصادى بين البلدين، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تأتى فى إطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاستثمار فى العنصر البشرى من خلال المنح الموجه للتعليم، وتحسين الأعمال الزراعية فى صعيد مصر والدلتا وهى المحافظات الأكثر احتياجا لأن الهدف الرئيسى هو تطوير مهارات المزارع المصرى والشركات المتخصصة فى هذا القطاع لاستخدام افضل تكنولوجيا.

 

وذكرت الوزيرة، أن الوكالة الأمريكية هى شريك اقتصادى للحكومة المصرية منذ عقود حيث بلغت قيمة ما قدمته الوكالة لمصر نحو 30 مليار دولار، كما بلغت حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر نحو 22.2 مليار دولار حتى الربع الأول من 2019، مع الأخذ فى الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة والتوسع فى مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالى 2017- 2018.

 

وقالت شيرى كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر: "تعكس تلك الاتفاقيات فى مجالات التعليم الأساسى والزراعة، الشراكة القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والالتزام المستمر تجاه الشعب المصري".

 

وأوضحت أن برامج الوكالة الأمريكية ستعمل على توفير فرص التعليم المميز للطلاب المصريين، وتدعم برامج المعلمين خاصة فى مجالات مثل الهندسة والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن اتفاقية الزراعة ستعمل على دعم المزارعين فى الصعيد والدلتا وربطهم بالأسواق الدولية.

 

وذكرت أن إجمالى الاتفاقيات التى وقعتها مصر وأمريكا خلال الشهر الماضى والحالى بلغت 75 مليون دولار نحو 1.2 مليار جنيه تضمنت 6 اتفاقيات فى مجالات الاستثمار والتجارة والتعليم العالى والصحة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم الاساسى والزراعة.


الوكالة الامريكية للتنمية

اليوساد

وزارة الاستثمار

امريكا

شيرى كارلين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك

جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك

وزير الخارجية يكشف عن جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بعد انقطاع أكثر من عام.. "شكرى": تقدمنا للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة ونرحب بأية أراء.. يؤكد: ننظر للمفاوضات من منظور فنى وعلمى ونرفض خضوعها لأى تأويل سياسى

وزير الخارجية يكشف عن جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بعد انقطاع أكثر من عام.. "شكرى": تقدمنا للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة ونرحب بأية أراء.. يؤكد: ننظر للمفاوضات من منظور فنى وعلمى ونرفض خضوعها لأى تأويل سياسى

اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

فيديو.. دار الإفتاء: يجوز إجراء حقن مجهرى لتحديد نوع الجنين

فيديو.. دار الإفتاء: يجوز إجراء حقن مجهرى لتحديد نوع الجنين

مصرع 4 شباب انهارت عليهم صخرة جبلية أثناء التنقيب عن الذهب بمرسي علم

مصرع 4 شباب انهارت عليهم صخرة جبلية أثناء التنقيب عن الذهب بمرسي علم

شاهد فى دقيقة.. تونس تختار رئيسها فى انتخابات 2019

شاهد فى دقيقة.. تونس تختار رئيسها فى انتخابات 2019

فيديو.. دار الإفتاء: ليس من حق المرأة أن تسأل زوجها عن راتبه الشهرى

فيديو.. دار الإفتاء: ليس من حق المرأة أن تسأل زوجها عن راتبه الشهرى

#التسريب_الثاني_لزوجه_المقاول.. فضائح محمد على تجتاح السوشيال ميديا.. فيديو

#التسريب_الثاني_لزوجه_المقاول.. فضائح محمد على تجتاح السوشيال ميديا.. فيديو

سامح شكرى : لا مجال لتأخير التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

سامح شكرى : لا مجال لتأخير التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة