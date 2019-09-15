مصرع 591 شخصا فى البرازيل بسبب حمى الضنك وإصابة 1.5 مليون

كتبت فاطمة شوقى

أكدت الحكومة البرازيلية أن حالات الإصابة بحمى الضنك المكتشفة فى البلاد بين يناير وأغسطس وصلت إلى 1.5 مليون شخص ، وهو ما يزيد بنحو 7 أضعاف عن نفس الفترة من عام 2018.

ووفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية فقد أكدت وزارة الصحة البرازيلية ، أن حمى الضنك أدت إلى وفاة ما يقرب من 591 شخصا، وهو ما يعكس الزيادة الملحوظة فى عدد الوفيات، الذى بلغ فى العام الماضى 139 حالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البعوض الزاعجة المصرية هى السبب الرئيسى فى انتشار حالات فيروس زيكا و حالات شيكونجونيا، حيث بلغ عدد حالات الاصابة بشيكونجونيا 110.627 شخص ، مقارنة ب 76.742 فى نفس الفترة من العام الماضى ، مع 57 حالة وفاة.

أما زيكا ، فأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات بلغ 9813 شخصا، مقارنة بـ 669 حالة بين يناير وأغسطس من العام الماضى، مع تأكيد وفاة شخصين فى عام 2019 بسبب الاصابة بالفيروس. وأضافت الوزراة أن من أهم أسباب زيادة الإصابة بهذه الأمراض هى ارتفاع كمية الأمطار وارتفاع درجات الحرارة المسجلة حتى الآن.