مستشار رئيس جنوب السودان: علاقتنا بمصر استراتيجية كأكبر دولة عربية

قال الشيخ جمعة سعيد، مستشار رئيس السودان للشئون الإسلامية، إن علاقة بلاده بمصر علاقة استراتيجية كأكبر دولة عربية ولها دور كبير.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، فور وصوله للمشاركة بمؤتمر فقه بناء الدول الذى تنظمه وزارة الأوقاف، أن مصر دعمت جنوب السودان بالغذاء والاحتياجات المختلفة فى أصعب الأوقات والآن أرسلت قافلة طبية لدعم الدولة.

وأشار سعيد، إلى أن جنوب السودان تبحث التهدئة والملف الأمنى لاستقرار الدولة، وتحقيق الأمن الداخلى بشتى السبل.

وأشار سعيد إلى أن جنوب السودان فى حوار مفتوح مع السودان، وتدعم استقرار السودان، وترحب بالتفاهم هناك وتسوية الأمور، وتعتبر أن التفاهم مع مصر والسودان هى أهم اولوياتها الخارجية.