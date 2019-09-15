"مستثمرى دمياط": أول معرض دائم للمناطق الصناعية على مساحة 5 آلاف متر

بعد 5 سنوات من الانتظار انتهت جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، برئاسة أسامة حفيلة، من إنشاء أول معرض دائم من نوعه للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل عرض كل منتجات المصانع العاملة فى المنطقة الصناعية والبالغ نحو 74 مصنع.

وقال أسامة حفيلة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هذا المعرض التجارى هو الأول من نوعه على مستوى المناطق الصناعية، واستغرق إنشاؤه نحو 5 سنوات تم خلالها الانتهاء من التراخيص والبناء والتصميمات التى نفذها مكاتب استشارية كبرى وكذلك التنفيذ، مشيرًا إلى أن المعرض يقام على مساحة 5 آلاف متر مربع وتكلف نحو 35 مليون جنيه.

وأضاف حفيلة، أن الجمعية وجهت الدعوة للمهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزارة الإسكان من أجل تحديد موعد افتتاح المعرض الدائم، علمًا بأن المعرض جاهز للافتتاح بعد الانتهاء من كل التجهيزات اللازمة والمرافق ووضع كل منتجات المصانع داخله والتى سيتم بيعها بسعر المصنع للجمهور، ومنتجات المصانع مضمونة من جمعية مستثمرى دمياط الجديدة.

وأوضح حفيلة، أن المعرض يضم مجموعة من القطاعات الصناعية أبرزها الأثاث والمفروشات والصناعات الغذائية والرخام والجرانيت والصناعات الهندسية، لافتًا إلى أن الجمعية قررت تخصيص مناطق لتكرار تجربة شارع 306 أمام الشباب بسعر التكلفة فقط.