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مسئول عراقى يؤكد استمرار العملية الأمنية فى ديالى لملاحقة بقايا "داعش"

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:15 ص
مسئول عراقى يؤكد استمرار العملية الأمنية فى ديالى لملاحقة بقايا "داعش" محافظة ديالى العراقية
أ ش أ

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أكد عضو مجلس محافظة ديالى العراقية حقى الجبوري، اليوم الأحد، استمرار العملية الأمنية لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابى فى مناطق حوض الزور الواقعة شمال قضاء المقدادية بالمحافظة الكائنة غربى البلاد.
 
وقال الجبورى، فى تصريح خاص لراديو (سوا) الإخبارى الأمريكى، إن القوات الأمنية تمكنت من فتح كافة الطرق فى محافظة ديالى بواسطة الجرافات حتى تتمكن من الوصول إلى أماكن اختباء بقايا تنظيم "داعش"، مؤكدا أن العملية تسير بشكل جيد.
 
وأشار المسئول، إلى أن قوات الحشد الشعبى والعشائرى تدعم الجيش العراقى فى القضاء على بقايا "داعش" فى العراق.
 
وكانت قيادة عمليات ديالى قد أعلنت، أمس السبت، انطلاق المرحلة الأولى من عملية أمنية واسعة لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.
 
ورغم الإعلان الرسمى نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم "داعش" فى العراق، إلا أن القادة العسكريين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردى فى المناطق التى جرى تحريرها.
 
وبدأ تنظيم "داعش" مؤخرًا شن المزيد من الهجمات. 
 

تنظيم داعش

العراق

عمليه امنيه

مسئول عراقى

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