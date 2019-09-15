مسئول عراقى: عبد المهدى سيوقع عدة اتفاقيات خلال زيارته للصين

بغداد (أ ش أ)

أعلن عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس الحكومة العراقية أن زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدى المقررة إلى الصين يوم الخميس المقبل ستشهد توقيع عدة اتفاقيات.

وأوضح الهنين - فى تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الاتفاقيات ستتناول مشاريع تتعلق بالبنى التحتية كالطرق والجسور والسكك الحديدية والموانيء .. فضلا عن مشاريع خاصة بالصناعة والصحة والتربية وغيرها.

وقال إن "العراق يسعى إلى تعزيز صداقاته مع دول العالم، وأن يستثمر الفرص التى من شأنها تطوير كافة القطاعات، وهذا ما يعمل عليه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأضاف أن "الصين لن تكون المحطة الوحيدة خلال هذه الفترة، فهناك زيارة مرتقبة إلى روسيا .. وهناك زيارات لدول أخرى تصب جميعها فى إطار تعامل العراق مع العالم من منطلق مصالح شعبه".