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مدير أمن جامعة الأزهر: منع السيارات التى لا تحمل تصريح دخول من الحرم الجامعى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:12 م
مدير أمن جامعة الأزهر: منع السيارات التى لا تحمل تصريح دخول من الحرم الجامعى اللواء أيمن الدرديرى مدير عام أمن جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن اللواء أيمن الدرديرى، مدير عام أمن جامعة الأزهر، منع دخول السيارات التي لا تحمل "تصريح  دخول " إلى الحرم الجامعى.
 
وأوضح الدرديرى فى بيان للجامعة: أنه وفى ضوء تعليمات الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، وخطة قطاع الأمن الإدارى بالجامعة، بشأن تعليمات أمن المنافذ بالجامعة فى العام الدراسى الجديد، يصرح بدخول الطلاب والطالبات  من خلال كارنيه الكلية القديم لحين الانتهاء من تجديده خلال  العام الدراسى الحالى، والاطلاع على تحقيق الشخصية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
 
وأضاف مدير أمن جامعة الأزهر، أنه يسمح بدخول السيارات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالإدارات المختلفة بالجامعة والأفراد الذين يحملون تصريح دخول إلى حرم الجامعة.
 
وطالب الدرديرى أصحاب السيارات التى لا تحمل "تصريح دخول" بالتوجه إلى إدارة الأمن الجامعى بمقر المجمع الإدارى بمدينة نصر للحصول على التصريح، مشيرا إلى أن إجراءات الحصول على التصريح تتطلب ملء نموذج الاستمارة استخراج أو تجديد التصريح  من خلال  صاحب الطلب، مع إحضار صورة البطاقة الشخصية، وصورة رخصة القيادة، وصورة رخصة السيارة، وصورة التوكيل فى حال كانت رخصة السيارة باسم غير اسم مقدم الطلب، مع ضرورة إحضار الأصول للاطلاع عليها.
 
وأكد مدير عام أمن جامعة الأزهر أن هذه الإجراءات مطلوب الانتهاء منها على وجه السرعة، قبيل بدء العام الدراسى الجديد 2019 - 2020 ، الذى سوف يبدأ السبت القادم الموافق 21 سبتمبر الجارى.

جامعة الازهر

الازهر الشريف

العام الدراسى الجديد

امن الازهر

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