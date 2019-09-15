محافظ قنا يستقبل وفد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

قنا وائل محمد

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا وفد وزارة الإسكان برئاسة الدكتور اسامه حمدى مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق واللواء مهندس ايهاب خضر رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

لمناقشة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمحافظة، وذلك بحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة وعدد من اعضاء مجلس النواب ومسئولى مياه الشرب والصرف الصحى بقنا .

استعرض الهجان خلال اللقاء موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعَرَض احتياجات المحافظة في هذا القطاع سواء من حيث إنشاء محطات مياه وصرف صحى أو رفع كفاءة المحطات القائمة والشبكات الخاصة بها لضمان وصول خدمات المياه والصرف الصحى لكافة المواطنين لا سيما المقيمين بالمناطق النائية وعند اطراف الشبكات .

من جانبة اكد اللواء ايهاب خضر على التزام الهيئة بالإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الى يجرى تنفيذها بالمحافظة نهاية ديسمبر المقبل مشيرا الى ان المشروعات ستشمل" محطة معالجة الحلفاية بحرى – محطة المعالجة الثلاثية بالمراشدة – محطة معالجة السلامية – خط السيب النهائى لمشروع صرف صحى نجع حمادى – خط السيب النهائى لمشروع توسعات صرف صحى قنا" مؤكدا أن الهيئة حريصة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للإنتهاء من المشروعات الجارية وفقا للجداول الزمنية المحددة .