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محافظ المنوفية تناقش إستعداداتها لمواجهة التغيرات المناخية بفصل الشتاء

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:18 م
محافظ المنوفية تناقش إستعداداتها لمواجهة التغيرات المناخية بفصل الشتاء جانب من الاجتماع
المنوفية _محمد فتحى

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عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية إجتماعاً لمناقشة إستعدادت المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

بحضور السكرتير العام للمحافظة ، ومدير الحماية المدنية ، ووكيل إدارة المرر ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديرى مديريات الصحة والتموين والطرق والتضامن والرى والإسعاف والكهرباء وشركة غاز مصر ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومديرى إدارات الأزمات والتفتيش والمتابعة بالمحافظة.

و تم استعراض خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الامطار الغزيرة أوالسيول حال حدوثها خلال فصل الشتاء، وقد وجه محافظ المنوفية بتطهير بلاعات صرف مياه الامطارعلى مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيرا الى ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة للعمل أثناء الأمطار أو السيول وكذا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع مدن ومراكز المحافظة.

و تم استعراض خطة كل مديرية بالمحافظة لمواجهة الأمطار الغزيرة أوالسيول خلال فصل الشتاء، حيث أوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه سيتم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومضاعفة النوبتجيات للأطباء والتمريض وتوفير أكياس الدم والأمصال والتأكد من كفاءة عمل المولدات الكهربائية وتوافر المياه بالخزانات والوقود والدفع بفرق الانتشار السريع.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحى أنه تم تشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار الغزيرة بكل فرع على مستوى المحافظة وتم تجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة كما أنه يتم تخفيض ضخ المياه فى حالات المطر الغزير حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار حالة وجود كسور لخط مياه يتم غلق المياه والقيام بالاصلاح وتوفير سيارات مياه نظيفة لهذه المنطقة، مشيرا إلى أن هناك بيان خاص بأماكن تجمعات المياه بالمدن يتم التحرك اليها فورا كأول خطوة بالتنسيق مع رؤساء المجالس والمدن .

كما أشارت شركة الكهرباء إلى أنه تم تجهيز مولدات كهرباء وأكشاك ومحولات متنقلة لمواجهة الانقطاعات نتيجة الظروف الطارئة وتم المرور على جميع أكشاك وحجرات المحولات للتأكد من احكام غلقها وتم تجهيز المعدات الثقيلة من أوناش وتريلات وسيارات نقل لمواجهة متطلبات الأزمة .

و وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمواجهة الأمطار والتعامل الفورى معها وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بكافة قطاعات المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لإستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها، مؤكدا على ضرورة تحلي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بروح الفريق الواحد لتدارك أي حالات طارئة والعمل علي حلها في أسرع وقت ممكن وتقليل الخسائر التي قد تنجم عن هذه الحالات الطارئة .

 

 

 


المنوفيه

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التغيرات المناخية

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