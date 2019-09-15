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مرزوق: نقدر الراحل محمد عودة أقدم برلماني في مصر لكن لا يمكن إطلاق اسمه على مدرسة

محافظ القليوبية يكرم عدد من القيادات السابقة والخطة الاستثمارية للمحافظة 400 مليون جنيه

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:04 م
محافظ القليوبية يكرم عدد من القيادات السابقة والخطة الاستثمارية للمحافظة 400 مليون جنيه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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كرم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة السابق، ورئيس حى مدينة نصر بالقاهرة حاليا، واللواء ياسر حفناوى، رئيس مدينة الخانكة السابق، وسكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ حاليا، وأمل محمد بالشباب والرياضة والتى حصلت على شهادة الدكتوراة من أكاديمية ناصر العسكرية، وذلك للمجهودات التى بذلوها خلال فترة تواجدهم بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع التنفيذى لمحافظة القليوبية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، واللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، ومديرى المديريات ورؤساء المدن والمراكز، أن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى بلغت 400 مليون جنيه، تسلمت المحافظة منها حتى الآن 58 مليون و300 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ، أنه تم صرف 13 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية فى مشروعات تنموية للصرف الصحى والتعليم وهيئات البريد وغيرها من المشروعات.

من ناحية أخرى، قدم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، تعازيه للنائب والبرلمانى الراحل محمد عودة، باعتباره أقدم برلماني بمصر والعالم العربي، مؤكدا على تقديره واحترامه لتلك الشخصية التى أثرت العمل البرلمانى والسياسي فى مصر وكان له دور محترم فى المحافظة.

وأكد المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، إلى أن الطلب المقدم من بعض مواطني شبرا الخيمة بتغيير اسم مدرسة 15 مايو بحى شرق شبرا الخيمة إلى اسم محمد عودة الإبتدائية لا تنطبق عليها الشروط والتوجهات الواردة من وزارة التنمية المحلية بإطلاق اسماء الشهداء على الشوارع التى يقطنون بها أو المدارس ولذا فالقانون واضح فى هذا الشأن ولا نستطيع اطلاق اسم البرلمانى السابق على المدرسة.

ووافق المجلس، على اطلاق أسماء عدد من الشهداء على عدد من مدارس محافظة القليوبية تقديرا لهم وتخليدا لذكراهم ودورهم فى الدفاع عن الوطن.

وأشار المحافظ، إلى أن قواعد الاستشهاد وإطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع قواعد ثابتة ولا يجوز تغييرها فالشهادة لا يفوز بها إلا من الله عليهم بذلك وخاصة أننا فى ظل حالة حرب فى سيناء وعلى الحدود المصرية يستشهد فيها جنود وضباط مصر الشرفاء الوطنيون.

ومن ناحيته قال عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم، إن أسماء الشهداء مخلدة فى قلوبنا جميعا وشرف للتربية والتعليم أن تطلق أسماء الشهداء على مدارسها.


 

 


القليوبية

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