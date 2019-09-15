محافظ القليوبية يكرم عدد من القيادات السابقة والخطة الاستثمارية للمحافظة 400 مليون جنيه

القليوبية - إبراهيم سالم

كرم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة السابق، ورئيس حى مدينة نصر بالقاهرة حاليا، واللواء ياسر حفناوى، رئيس مدينة الخانكة السابق، وسكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ حاليا، وأمل محمد بالشباب والرياضة والتى حصلت على شهادة الدكتوراة من أكاديمية ناصر العسكرية، وذلك للمجهودات التى بذلوها خلال فترة تواجدهم بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع التنفيذى لمحافظة القليوبية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، واللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، ومديرى المديريات ورؤساء المدن والمراكز، أن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى بلغت 400 مليون جنيه، تسلمت المحافظة منها حتى الآن 58 مليون و300 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ، أنه تم صرف 13 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية فى مشروعات تنموية للصرف الصحى والتعليم وهيئات البريد وغيرها من المشروعات.

من ناحية أخرى، قدم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، تعازيه للنائب والبرلمانى الراحل محمد عودة، باعتباره أقدم برلماني بمصر والعالم العربي، مؤكدا على تقديره واحترامه لتلك الشخصية التى أثرت العمل البرلمانى والسياسي فى مصر وكان له دور محترم فى المحافظة.