محافظ القليوبية: الرئيس السيسى المثل والقدوة وتحمل ما لا تتحمله الجبال

القليوبية - إبراهيم سالم

قال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، المثل والقدوة الذى تحمل ما لا يستطيع الجبال تحمله ويقود المسؤولية، بكل قدوة جيدة وحسمة وانجاز غير مشهود، مشيراً إلى أن إنجازات الرئيس تسابق الزمان.

وأضاف المحافظ خلال الاجتماع التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، واللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، إن اللسان يعجز عن وصف الإنجازات والشخصية العظيمة للرئيس، التى تستحق أن تكون رئيسا وقائدا وزعيما لجمهورية مصر العربية.

وتابع المحافظ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس، له من الشعب كل التحية وكل التقدير من القيادات التنفيذية، وأنه أكد بحديثه للشعب المصرى أمس أنه تحدث من القلب وأنه يعمل من أجل الشعب المصرى ومن أجل تأسيس دولة قوية أمام باقى دول العالم.