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محافظ الفيوم يُكرّم الجهاز الفنى لمنتخب مصر لناشئى كرة اليد

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:57 م
محافظ الفيوم يُكرّم الجهاز الفنى لمنتخب مصر لناشئى كرة اليد جانب من التكريم
الفيوم رباب الجالي

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كرم اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أعضاء الجهاز الفنى لمنتخب مصر لناشئى كرة اليد، وذلك بحضور الدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم.

كان محافظ الفيوم قد استقبل بمكتبه كلاً من الكابتن مجدى أبو المجد، ابن الفيوم، المدير الفنى لمنتخب مصر لناشئى كرة اليد، والكابتن محمد عبد المنعم عمر المدير الإدارى للمنتخب، والدكتور عمرو محمد عصام طبيب المنتخب، وقام بتكريمهم ومنحهم الدروع التذكارية وشهادات التقدير، تقديراً لجهود منتخب مصر للشباب فى حصد بطولة العالم فى كرة اليد للناشئين.

أعرب محافظ الفيوم خلال اللقاء عن ترحيبه بالجهاز الفنى لمنتخب مصر وبالكابتن مجدى أبو المجد ابن محافظة الفيوم، المدير الفنى لمنتخب الناشئين، وأكد أن الإنجاز الذى حققه منتخب الناشئين لكرة اليد بحصولهم على بطولة العالم يمثل نموذجاً للإرادة والعزيمة، معرباً عن شكره للجهاز الفنى ولجميع اللاعبين لإدخالهم الفرحة فى قلوب المصريين ورسم السعادة على وجوههم، مطالباً إياهم بالحفاظ على مستواهم الرائع والاستمرار فى تحقيق البطولات التى ترفع اسم مصر عالياً فى مختلف المحافل الدولية.

وأكد المحافظ أن مصر غنية بأبناءها المبدعين فى شتى المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية الذين وصلوا بإبداعاتهم وإنجازاتهم إلى العالمية، موضحاً أن محافظة الفيوم تزخر بالكثير من هؤلاء الأبطال، مضيفاً أن النجاح أساسه الانضباط وتحديد الأهداف والسعى لتحقيقها بجد واجتهاد.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن مصر قد شهدت خلال السنوات الأخيرة إنجازات تنموية كبيرة، وتحتاج إلى تضافر جهود جميع أبناءها فى البناء والتنمية، كما أكد على ضرورة نبذ العنف والتعصب وتنمية روح الولاء والانتماء لمصر، والاستفادة من طاقات الشباب وأفكارهم البناءة فى خدمة قضايا التنمية.

 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

وزارة الشباب والرياضة

منتخب كرة اليد

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