محافظ أسوان يوجه برفع القمامة من الشوارع وزيادة حاويات النظافة

أسوان – عبد الله صلاح

أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، توجيهاته لرئيس مدينة أسوان، بسرعة رفع تراكمات القمامة مع زيادة عدد الصناديق والحاويات لإستيعاب أى كميات إضافية من المخلفات بمنطقة نيابة المرور وعمارات بنك الإسكان بامتداد العقاد، بجانب التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير أغطية للبالوعات والعمل على شفط طفح مياه الصرف، علاوة على أهمية توعية المواطنين بالتحلى بروح المسئولية ومساندة الجهود الحكومية بالإلتزام بعدم إلقاء أى قمامة خارج الصناديق.

جاء ذلك على هامش جولة محافظ أسوان، يرافقه اللواء سعيد حجازى، نائب المحافظ، شملت بعض الشوارع الداخلية وهى نيابة المرور وعمارات بنك الإسكان بامتداد العقاد وأيضاً طريق السادات والمسلة الناقصة وشرق البندر والشلال وكيما ، بالإضافة إلى منطقتى المحمودية والصداقة الجديدة والجوزيرة وميدان المدخل الشمالى.

وكلف المحافظ، مسئولى مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة ردم نواتج الحفر بعد إنتهاء أعمال الصيانة لإحدى الكسورات بطريق كيما حيث تم على الفور الدفع بطاقم الصيانة لردمها وتسوية الطريق ، وكذا بمطلع الصداقة الجديد لحماية الأرواح والسيارات من أى أضرار ، مع إعاقتها للحركة المرورية على الطريق، وأيضاً التنسيق مع مديرية الطرق لربع كفاءة الطريق وإعادة الشئ لأصله.

وعقب ذلك وجه اللواء أحمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسوان بضرورة المرور الميدانى على المناطق والشوارع الداخلية لمتابعة منظومة النظافة ومنها مناطق المحمودية والصداقة الجديدة وشرق المدينة بعد أن لاحظ المحافظ وجود بعض تراكمات القمامة وسط العمارات والمبانى السكنية ، بجانب التنسيق مع الإدارة العامة للرى لمتابعة إنهاء مشروع تأهيل وتطهير مصرف السيل من خلال إنشاء أسوار على جانبى المصرف بارتفاع 3 متر للحد من إلقاء الأهالى للمخلفات والقمامة فى مجرى المصرف وذلك بطول 600 متر وبتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء بنسبة 80 % فى المسافة الواقعة من مطلع الصداقة الجديد وحتى عزبة النهضة للتخلص نهائياً من التلوث البيئى.