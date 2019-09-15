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محافظ أسوان: إعداد تقرير عن انبعاثات "كيما" الضارة ورفعه لرئيس الوزراء

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:05 م
محافظ أسوان: إعداد تقرير عن انبعاثات "كيما" الضارة ورفعه لرئيس الوزراء مصنع كيما
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أنه سيتم إعداد تقرير شامل عن أضرار التلوث البيئى وتأثيرها على صحة المواطنين المقيمين فى المناطق السكنية المجاورة لمصنع كيما بسبب الانبعاثات الضارة.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان أن هذا التقرير سيتم رفعه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد رصد لتصاعد أدخنة وإنبعاثات ضارة من مداخن القسم، واستدعاء رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عيد الحوت.

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية مفاجئة لمحافظ أسوان، يرافقه اللواء سعيد حجازى، نائب المحافظ.

 

 


مصنع كيما

انبعاثات ضارة

محافظ اسوان

اسوان

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