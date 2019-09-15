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محافظة مطروح تستعد مبكرا لفصل الشتاء بتطهير مخرات السيول وتأمين الطرق

الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:25 م
محافظة مطروح تستعد مبكرا لفصل الشتاء بتطهير مخرات السيول وتأمين الطرق اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح
مطروح _ حسن مشالي

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كلف اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد والتأهب استعدادا لسقوط الأمطار المحتملة خلال فصل الشتاء، مع إعلان حالة الطوارئ لمواجهة أي حادث محتمل، مع مراجعة جاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات سحب المياه وإحالة أي حالة تقاعس للتحقيق فورا.

ووجه المحافظ بمتابعة تجهيز غرفة عمليات بكل مدينة من المدن الـ 8 والتأكد من صلاحية أجهزة الاتصالات، وتأمين توافر  السلع التموينية واستكمال الاحتياطي اللازم للمدينة، مع استعداد المستشفيات من الأطباء والأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، وتحديد نقاط الإغاثة وأماكن الإيواء وعمل خطة لها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

كما شدد محافظ مطروح، على ضرورة التنسيق المبكر بين رؤساء المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومراجعة جميع شنايش تصريف مياه المطر، لمنع تجمعها بالشوارع، ووضع خطط لإزالة المياه فى بعض المناطق والشوارع التي تشهد تجمع المياه بها وجاهزية كل قطاع لمواجهة  الحالات الطارئة وفتح اتصال مباشر مع غرفة عمليات المحافظة.

وشدد محافظ  مطروح، أنه سيتم توجيه أقصى عقوبة للمتقاعسين عن عملهم، ولن يسمح بوجود تجمعات للمياه في أي منطقة داخل المدن أو على الطرق، مع الاستعداد  لتقديم كافة أوجه الدعم لجميع القطاعات للاطمئنان على جاهزيتها لمواجهة أي حالة طوارئ.    

 وأكد المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة، أنه سيتم عمل محاكاة لمواجهة سقوط السيول وتطهير المخرات للتأكد من عدم وجود إعاقات لها وللتأكد من استعداد كافة الأجهزة المعنية لموسم السيول، مع مسئولية رؤساء المدن  المعنية.

 

 


مطروح

الامطار

فصل الشتاء

محافظ مطروح

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