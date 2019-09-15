مبيعات المصريين تهبط بالبورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة الأحد

كتب هانى الحوتى

دفعت مبيعات المتعاملين المصريين، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 15062 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2192 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 18297 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 556 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1479 نقطة.