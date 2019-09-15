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مبيعات المصريين تهبط بالبورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة الأحد

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:07 م
مبيعات المصريين تهبط بالبورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة الأحد البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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دفعت مبيعات المتعاملين المصريين، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 15062 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2192 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 18297 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 556 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1479 نقطة.

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