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مبعوث روسى يؤكد للأسد عزم موسكو الاستمرار فى العمل مع دمشق

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:14 م
مبعوث روسى يؤكد للأسد عزم موسكو الاستمرار فى العمل مع دمشق سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو أ ش أ

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أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى سوريا ألكسندر لافرنييف ، للرئيس السورى بشار الأسد، عزم (موسكو ) الاستمرار فى العمل مع (دمشق ) للتخفيف من آثار الحرب الإرهابية المستمرة على سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن بيان للرئاسة السورية، أشار إلى أن الرئيس الأسد استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ، ونائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين والوفد المرافق ، حيث وضع المبعوث الروسى الرئيس الأسد فى صورة جدول أعمال اجتماع رؤساء الدول الضامنة المزمع عقده يوم غد الإثنين  فى إطار "مسار آستانا" ، والجهود الروسية المتواصلة من أجل تذليل العقبات التى تضعها بعض الدول، فى المنطقة وخارجها، لتأخير التوصل إلى حل ينهى الحرب فى سوريا.

وأضاف البيان أن الوفد الروسى، أكد أنه انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية التى تربط سوريا وروسيا فإن (موسكو) عازمة على الاستمرار بالعمل مع (دمشق ) للتخفيف من الآثار الناجمة عن الحرب الإرهابية المستمرة على الشعب السوري، وذلك بالتزامن مع مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب وتطهير كافة الأراضى السورية ، كما تطرق الحديث إلى تطورات الأوضاع فى سوريا والمنطقة.

 


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