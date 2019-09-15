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ما هى المياه السوداء؟ اعرف تفاصيلها وأنواعها

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:00 ص
ما هى المياه السوداء؟ اعرف تفاصيلها وأنواعها مياه الصرف الصحى
كتبت أسماء نصار

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تعتبر المياه أثمن الموارد وأهمها على وجه الأرض، فلا يستطيع الاستغناء عنها، فهى تستخدم فى كل الممارسات اليومية "الشرب والتنظيف والغسيل والزراعة والصناعة، ونتيجة للاستهلاك اليومى لهذه المياه ينتج نوع من المياه يسمى بالمياه العادمة، فما هى المياه العادمة؟ وما هى أنواعها؟

وفى هذا التقرير سنوضح التفاصيل الخاصة بالمياه العادمة:

1- المياه العادمة هى مياه الصرف الصحى وهى المستهلكة فى استخدامات الانسان لتلبية حاجاته سواء كانت منزلية أو صناعية أو تجارية كما تشمل مياه الأمطار التى تسقط على الأرض وتجرى فى مجامع المياه وتتكون من الماء الملوث بالإضافة إلى المواد العضوية الضارة، وهى نوعان.

2- هناك مياه عادمة رمادية، وهى المياه التى تصرف فى الحمامات والمطابخ مع مياه المطر، ويمكن استخدامها دون الحاجة لمعالجتها فى محطات خاصة بمعالجة المياه العادمة، إذ يمكن استخدامها فى أنشطة عديدة، مثل: الرى البساتين واستخدامها فى المراحيض.

3- هناك المياه العادمة السوداء، وهى المياه التى تصرف فى المراحيض، ومن الضرورى معالجتها بشكل كامل فى محطات خاصة لمعالجة المياه العادمة قبل استخدامها.

 


المياه

الارض

المياه العادمة

المياه السوداء

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