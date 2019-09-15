ماليزيا تعرض تقديم المساعدة لإندونيسيا فى مكافحة حرائق الغابات

كوالالمبور(أ ش أ)

قالت وزيرة الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وتغير المناخ الماليزية يو بى يين إن ماليزيا عرضت تقديم يد العون لإندونيسيا بأى طريقة ممكنة؛ للتعامل مع مشكلة الدخان الذى يغطى أجواء البلدين فى الوقت الحالى.

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن الوزيرة قولها - خلال اجتماع خاص لمجلس الوزراء - إن ماليزيا أبلغت إندونيسيا بهذا الأمر، لكنها لم ترد حتى الآن على هذا الطلب.

وأوضحت إنه بما أن رابطة دول جنوب شرقى آسيا لا يوجد لديها فى الوقت الحالى قانون خاص بشأن دخان حرائق الغابات عبر الحدود على المستوى الإقليمي، فإن القرار المتعلق بهذا التلوث البيئى يجب القيام به وفقًا لكل دولة على حدة، مؤكدة أنه يتعين على إندونيسيا أن تقوم بما يلزم للتحقيق، واتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين كانوا سببا فى تلويث أجواء البلدين.

وتعانى إندونيسيا من تزايد حرائق الغابات بنسب غير مسبوقة، ما يعد مؤشر خطر على الكون بأسره بعد تزايد حرائق الغابات أيضا فى الأمازون.

وتسبب الدخان الكثيف المنبعث من حرائق الغابات فى إغلاق مطار فى إندونيسيا وإرجاء رحلات، كما أجبر المستوى الخطير لتلوث الهواء معظم المدارس على الإغلاق.