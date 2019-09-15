لهذه الأسباب.. قدمى البليلة لطفلك قبل الذهاب للمدرسة

فاطمة ياسر

البليلة هي نوع من أنواع الطعام التي يتم إعداده بالقمح والحليب، وهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للصحة العامة وخاصة للأطفال خلال مرحلة البناء، وتزامننا مع دخول المدارس يقدم اليوم السابع للأمهات أبرز وأهم الفيتامينات التي يحصل عليها الطفل عند تناول للبليلة في وجبة الإفطار قبل الذهاب للمدرسة، وذلك وفقا لموقع "healthline".

البليلة تحتوي علي العديد من الفيتامينات كـ"أ وب ود"، وأيضا بعض العناصر الهامة كالزنك والكالسيوم والحديد والفسفور، وهذا ما يجعلها من الأطعمة متكاملة العناصر الغذائية كما يمكنك وضع قطع من الفواكه أثناء إعدادها.



فوائد البليلة

فوائد البليلة كثيرة وخاصة للأطفال، ومنها:



-تزيد من تركيز الطفل لأنها تعمل علي تنشيط خلايا المخ.

-تزيد من نشاط الطفل الجسدي لأنها من الأطعمة التي تزيد من الطاقة.

-من الأطعمة التي تقوي العظام نتيجة لإحتوائها علي الحليب الغنية بالكالسيوم والقمح الذي يحتوي علي فيتامين "د".

-تساعد في التخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم، وتعمل علي تطهيره وتنقيته.

-تعمل على تقوية البصر للأطفال.

-من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الهامة التي تحد من ضعف السمع عند الأطفال.

-تقلل من فرص التعرض والإصابة بالصداع عند الطفل.

-إذا كان طفلك يعاني من ألم في المعدة فهي تسكن هذا الألم.

-تعمل علي حرق المزيد من السعرات الحرارية العالية، وهذا يجعلها من الأطعمة المفيدة في التخلص من الوزن الزائد.

-تعد من الأطعمة الهامة التي تعمل علي فتح الشهية للأطفال.

-تقلل فرص الإصابة بمرض السرطان.

-تعد من الأطعمة الهامة لأسنان الأطفال وتقلل فرص التعرض للتسويس.

-تعمل علي رفع ذكاء الطفل.