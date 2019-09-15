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لمرضى داء الجزر المريئى.. نظام غذائى يحميك من المضاعفات

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:00 م
لمرضى داء الجزر المريئى.. نظام غذائى يحميك من المضاعفات داء الجزر
فاطمة ياسر

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داء الجزر المريئي  من الأمراض التي تصيب المعدة والمريء، وهو من الأمراض التي تشبه أعرضها الحموضة والتهاب المعدة والمريء، ويرجع السبب الرئيسي في الإصابة به إلي  رجوع افرازات المعدة الحمضية الى المريء ولذا يصبح المرضي بداء الجزر أكثر عرضة لقرح والتهابات المعدة.

ويعد التدخين أحد أهم الأسباب المؤدية للإصابة  بداء الجزر، وأيضا السمنة وزيادة الوزن، وأيضا الأشخاص المصابون بالفتق،  ومرضي السكر هم الأكثر عرضة للإصابة به، وهذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع "webmed" الطبي.

داء الجزر
داء الجزر

 

 وهناك العديد من الأعراض التي تشير إلي الإصابة بداء الجزر، ومنها الشعور بحرقان في وسط الصدر وينتقل إلي الحلق، وحموضة شديدة في المعدة، ألم في الصدر، ووجود صعوبة في البلع.

والمرضي بهذا الداء لهم نظام غذائي يجب عليهم القيام به واتباعه للحفاظ علي صحتهم، وهو:

-عليك تناول الفواكه بكثرة فهي غنية بالألياف الهامة لصحتك ولجسمك وتقلل من الشعور بالأعراض الخاصة بالمرض.

-الخضروات الطازجة تعد من الأمور الهامة لك ولصحتك ولذا تناوله بشكل دائم يساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالأعراض.

-الحليب يساعد بشكل كبير في التقليل من الشعور بالحموضة ولذا تناولك الدائم له يقلل من حدة الأعراض.

-الأسماك تعد من أفضل أنواع اللحوم التي يجب تناولها بكثرة، لأنها تساهم بشكل كبير في الحد من الشعور بالأعراض.

 


داء الجزر

اعراض داء الجزر

اسباب الاصابة بداء الجزر

نظام غذائي لمرضي داء الجزر

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