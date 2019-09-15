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للطلاب الجدد.. تعرف على 7 أوراق مطلوبة للتقديم بالجامعات

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:04 ص
للطلاب الجدد.. تعرف على 7 أوراق مطلوبة للتقديم بالجامعات التقديم للجامعات - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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ينشر "اليوم السابع"، الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات والكليات المختلفة بالنسبة للطلاب الجدد، مع العلم أن المصروفات الدراسية تختلف من كلية إلى أخرى على مستوى الجامعات المختلفة.
 
1- أصل شهادة الثانوية العامة إضافة إلى عدة صور ضوئية منها.
 
2- أصل شهادة الميلاد إلى جانب عدة صور ضوئية منها.
 
3- صورة ضوئية من البطاقة الشخصية أو الرقم القومى.
 
4- عدد 6 صور حديثة مقاس 4 × 6.
 
5- استمارة 2 جند من مكتب التجنيد التابع له الطالب.
 
6- استمارة 6 جند «للذكور مواليد 98 فيما فوق فقط» أو بدل فاقد منها استمارة 7 جند من مديرية الأمن التابع لها الطالب.
 
7- صورة بطاقة الترشيح.

الطلاب الجدد

التقديم بالجامعات

المستندات المطلوبة للتقديم

طلاب الثانوية

اخبار

اليوم السابع بلس

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