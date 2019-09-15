لبنان يدين الاعتداء على منشأتى نفط لشركة "أرامكو" السعودية

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أدان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، الاعتداء الذى استهدف منشأتى نفط تابعتين لشركة (أرامكو) فى المملكة العربية السعودية، ورأى فيه تصعيدا خطيرا ينذر بتوسيع رقعة الصراعات فى منطقة الشرق الأوسط.

وقال الحريرى فى تصريح اليوم الأحد، "إن هذا العدوان يترتب عليه مسئوليات كبيرة على المجتمع الدولي، لوضع حد لكل أدوات العدوان والإرهاب التى تجتاح البلدان العربية وتعرض الاستقرار الإقليمى لمزيد من التخبط فى صراعات متنقلة".

وأضاف: "إننا فى لبنان نؤكد تضامننا مع المملكة العربية السعودية، ونعتبر العدوان عليها حلقة من مسلسل يستهدف الخليج العربى والأمن الإقليمى والدولي، ونهيب بكل الأشقاء العرب التضامن؛ لدرء المخاطر التى تهدد بلداننا وتنذر بأوخم العواقب على أكثر من صعيد".