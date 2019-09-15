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لأول مرة.. جامعة طنطا تنظم ملتقى الأنشطة الطلابية لجامعات الدلتا

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:00 ص
لأول مرة.. جامعة طنطا تنظم ملتقى الأنشطة الطلابية لجامعات الدلتا جامعة طنطا
الغربية - محمد طارق

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أعلن الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، عن تنظيم الجامعة لفعاليات الملتقى الأول للأنشطة الطلابية لجامعات وسط الدلتا لأول مرة فى تاريخها اعتباراً من اليوم وحتى يوم 17 سبتمبر الجارى، تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الملتقى يأتى فى إطار التبادل الطلابى بين جامعات وسط الدلتا، بهدف تعزيز روح التنافس الشريف بين الطلاب، وتوسيع مداركهم وتنمية مواهبهم فى مختلف الأنشطة الطلابية.

وأوضح الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقى يشارك به جامعات المنصورة والمنوفية وكفر الشيخ والسادات ودمنهور وطنطا، موضحاً أن فعاليات الملتقى ستقام على ملاعب الجامعة بالمجمع الطبى ومجمع الكليات بسبرباي، مضيفاً أن الفعاليات تشمل منافسات بين الطلاب فى العديد من المجالات أهمها النشاط الرياضى والنشاط الثقافى.

وقال الدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أنه تم التنسيق مع الاتحاد العام لطلاب جامعة طنطا على المشاركة فى تنظيم زيارات لوفود الجامعات المشاركة خلال أيام الملتقى، بهدف تدعيم أواصر العلاقة، والتواصل الفعال بين طلاب جامعات وسط الدلتا.

من جانبه، أشار جمال حمزة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إلى أنه سيتم استقبال الوفود المشاركة اليوم الثالثة عصراً، وسيجرى حفل فنى فى تمام الساعة الثامنة مساءً بمقر ملتقى أسرة الجامعة بمجمع الكليات بسبرباي، كما سيتم افتتاح فعاليات الملتقى غد فى تمام الساعة 11 صباحاً بمسرح كلية التربية الرياضية.

 

 


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