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كهرباء شمال القاهرة تفوز بـ 3 ميداليات ذهبية فى بطولة الجمهورية للشركات

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:52 م
كهرباء شمال القاهرة تفوز بـ 3 ميداليات ذهبية فى بطولة الجمهورية للشركات توزيع جوائز بطولة الجمهورية للشركات
كتبت رحمة رمضان

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فازت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسام عفيفى بـ 3 ميداليات ذهبية فى بطولة الجمهورية للشركات فى عدد من المسابقات الرياضية ما بين كرة قدم وكرة شاطئية ومسابقات فنية وثقافية، تحت إشراف المهندس أحمد عبد الصمد رئيس اللجنة الرياضية بالشركة، وعلاء الدين حسن مدير النشاط الرياضى والثقافى والاجتماعى بالشركة.
 
 وقد فازت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالمركز الأول والميدالية الذهبية لرفع الأثقال وكذلك الفنون الثقافية و فريق التجديف، كما حصل فريق الكرة الشاطئية على المركز الأول.
 
بينما حصلت فرق التجديف والفنون التشكيلية على المركز الثانى والميداليات الفضية، وحصلت فرق السلة و كرة القدم "45 سنة" وتنس الطاولة سيدات ورجال على المركز الثالث.
 
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شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

الكهرباء

الطاقة المتجددة

بطولة الجمهورية للشركات

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