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قوات أفغانية وأمريكية تقتل قياديين ومسلحين من طالبان

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:43 م
قوات أفغانية وأمريكية تقتل قياديين ومسلحين من طالبان طالبان - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قال مسؤولون اليوم الأحد، إن قوات أفغانية تدعمها قوات أمريكية قتلت اثنين من قادة حركة طالبان وما لا يقل عن 38 من مقاتلى الحركة فى ضربات جوية مشتركة بمناطق فى شمال وغرب أفغانستان.

وذكر مسئول أمنى كبير في العاصمة كابول أن العملية التى نُفذت الليلة الماضية استهدفت إحباط هجمات خططت لها طالبان على القوات الأفغانية، مضيفا أن الاشتباكات تصاعدت بعد انهيار المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وطالبان.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن مولوى نور الدين الذي عينته طالبان حاكما لإقليم سمنكان بشمال البلاد قُتل إلى جانب أربعة مقاتلين فى ضربة جوية بمنطقة دره صوف.

لكن طالبان نفت مقتل الحاكم وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة في بيان "إنه (نور الدين) على قيد الحياة".

وفي حادثة منفصلة، قُتل الملا سيد عظيم الذى عينته طالبان حاكما لمنطقة انار دره بإقليم فراه فى غرب البلاد فى غارة مشتركة للقوات الأفغانية والأجنبية.

وقال محب الله محب المتحدث باسم شرطة إقليم فراه "قُتل سيد عظيم مع 34 متمردا في انار دره".

وأشار مسؤولون أمنيون كبار في كابول إلى أن عمليات مشتركة ستستهدف مقاتلي طالبان وتنظيم داعش لمنع أى هجمات على القوات الأفغانية والمدنيين قبل انتخابات الرئاسة المقررة يوم 28 سبتمبر.

وتصاعد القتال في أنحاء عدة من أفغانستان الأسبوع الماضي بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ إلغاء محادثات مع طالبان بشأن سحب القوات الأمريكية وتمهيد الطريق أمام إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما في أفغانستان.

وقتلت طالبان أربعة من أفراد القوات الخاصة الأفغانية الأسبوع الماضي في تفجير سيارة ملغومة.

 


طالبان

قوات أفغانية

الولايات المتحدة

ترامب

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