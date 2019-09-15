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قبل انطلاقها بساعات..طرق النهضة الإخوانية غير المشروعة بانتخابات رئاسة تونس

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:00 ص
قبل انطلاقها بساعات..طرق النهضة الإخوانية غير المشروعة بانتخابات رئاسة تونس حركة النهضة الإخوانية
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جماعة الإخوان فى تونس ستستخدم كل الأساليب والطرق المشروعة وغير المشروعة للوصول إلى كرسى الحكم فى تونس بأى شكل كان، وستستخدم حيلاً ماكرة سبق وأن استخدمتها من قبل فى انتخابات سابقة، ولكن الرهان على فطنة وذكاء الناخب التونسى.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع" قبل ساعات من انطلاق انتخابات تونس، إن أهم الوسائل التى تعتمد عليها حركة النهضة الإخوانية هى التحريض ضد المرشحين وبث شائعات وتوظيف الأموال الضخمة، خاصة فى المناطق التى يحظون فيها بثقل انتخابى كبير.

ولفت الدكتور طارق فهمى، إلى أن الميكنة الإخوانية فى توظيف المال السياسى سيتم تفعيلها خاصة بعد توجيهات التنظيم الدولى للإخوان، موضحًا أن معركة تونس هى الفيصل فى انتخابات الجماعة فى الإقليم وخسارة الموقع ستعنى الكثير للجماعة.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن يكشف استخدام المال فى شراء كتل تصويتية كاملة فى بعض المناطق الريفية وفى الجنوب، حيث سيتم التعامل مع الأصوات المرتبكة والعائمة وهى سلاح حركة النهضة، وفى بعض التمركزات السكنية فى المدن التونسية.

واستطرد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: الآلة الإخوانية ستستخدم كل الوسائل غير المشروعة، موضحًا أن الرهان على المواطن التونسى هو الأهم، حيث إن كثرة المرشحين سيؤدى لتكتيكات إخوانية متعددة، تتضمن أساليب إخوانية جديدة لكسر ظاهرة تفتت الأصوات.


حركه النهضه

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تونس

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اليوم السابع بلس

الانتخابات التونسية

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