سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو وصور.. الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:09 م
فيديو وصور.. الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء المضبوطات
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمراراً لجهود وزارة الداخلية المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى تنفيذ بعض العمليات العدائية التى أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة والشرطة وطوائف الشعب المختلفة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الإستقرار الأمنى والنيل من مقدرات الوطن، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.

 

وقال بيان لوزارة الداخلية إنه على الفور تم التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم، وقد أسفرت النتائج عن رصد تواجد تلك العناصر الإرهابية داخل سيارة ماركة "أيسوزو ديماكس، بيضاء اللون بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنهم فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرعهم جميعاً، والعثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وكمية من الذخيرة ذات العيار وعدد من الأسلحة الآلية التى تستخدم فى تصنيع العبوات، وكذا طبنجة CZ تبين أنها مستولى عليها عقب قيام المجموعة الإرهابية بالهجوم على أحد أفراد الشرطة واستشهاده بتاريخ 4 يناير 2018، كما تبين أن السيارة المضبوطة بحوزتهم مبلغ بسرقتها بالإكراه هذا الشهر من أحد المواطنيين حال سيره بطريق عساف جنوب منطقة جلبانة.

 
WhatsApp-Image-2019-09-15-at-12.14.28-PM
 

وأضاف البيان أن التعامل مع العناصر الإرهابية أسفر عن إصابة أحد الضباط المشاركين بالمأمورية بطلق نارى بالعضد الأيسر وعدة شظايا بالساعد الأيمن.

كما أشارت المعلومات إلى تواجد أحد العناصر بذات النطاق يدعى أحمد عادل محمد سعيد، مكنى بأبو حمزة، حيث تمت محاصرته بمكان اختبائه، والذى قام بالمبادرة بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات حال اقترابها منه، ما أسفر عن مصرعه وإصابة ضابطين وأحد الأفراد المشاركين فى المأمورية، وقد عثر بحوزة الإرهابى المذكور على السلاح المستخدم، وكمية من الذخيرة.

 
WhatsApp-Image-2019-09-15-at-12.14.29-PM-(1)
 

وتشير المعلومات وتحليلها إلى تلقى العناصر الإرهابية تكليفات من قياداتهم الهاربة خارج البلاد لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية فى إطار مخططاتهم الهدامة تزامنا مع محاولات التأثير على الحالة المعنوية للقوات المسلحة والشرطة.

 
 
WhatsApp-Image-2019-09-15-at-12.14.29-PM-(2)
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين المشار أليهما وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

 

WhatsApp-Image-2019-09-15-at-12.14.29-PM-(3)
 
WhatsApp-Image-2019-09-15-at-12.14.29-PM
 
WhatsApp-Image-2019-09-15-at-12.14.30-PM-(1)
 
WhatsApp-Image-2019-09-15-at-12.14.30-PM-(2)
WhatsApp-Image-2019-09-15-at-12.14.30-PM
 
WhatsApp-Image-2019-09-15-at-12.14.31-PM-(1)
 
WhatsApp-Image-2019-09-15-at-12.14.31-PM

 


الارهاب

وزارة الداخلية

الداخلية

شمال سيناء

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مؤتمر الشباب ينسف الشائعات ويوضح الحقائق.. الجلسات تبرز الاهتمام بالشباب والقناعة بمطالبهم.. كشف مخططات حروب الجيل الرابع يحبط محاولات هدم الدولة.. ونواب: تقييم تجربة مكافحة الإرهاب يؤكد على خطورة الظاهرة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:00 ص

تجديد حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:38 م

تجديد حبس 17 متهمًا 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

السبت، 14 سبتمبر 2019 04:45 م

تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 45 يوما

السبت، 14 سبتمبر 2019 03:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء.. الداخلية: عناصر الإرهاب كانت تخطط لتنفيذ عمليات عدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة.. وتؤكد: تم تحديد أماكن تواجدها والقضاء عليها.. وضبط أسلحة آلية وذخيرة

فيديو وصور.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء.. الداخلية: عناصر الإرهاب كانت تخطط لتنفيذ عمليات عدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة.. وتؤكد: تم تحديد أماكن تواجدها والقضاء عليها.. وضبط أسلحة آلية وذخيرة

صافرة ألمانية تدير مباراة نابولى ضد ليفربول فى دوري ابطال اوروبا

صافرة ألمانية تدير مباراة نابولى ضد ليفربول فى دوري ابطال اوروبا

فيديو وصور.. الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

فيديو وصور.. الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر

شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر

ليفربول "الرابح الأكبر" من معارك السبت فى الدورى الإنجليزي.. الريدز يحقق العلامة الكاملة ويعيد إنجاز تشيلسى ومانشستر سيتى.. سقوط "حامل اللقب" يبعد كتيبة كلوب بصدارة البريميرليج.. وتألق صلاح ومانى بعد "الصلح"

ليفربول "الرابح الأكبر" من معارك السبت فى الدورى الإنجليزي.. الريدز يحقق العلامة الكاملة ويعيد إنجاز تشيلسى ومانشستر سيتى.. سقوط "حامل اللقب" يبعد كتيبة كلوب بصدارة البريميرليج.. وتألق صلاح ومانى بعد "الصلح"

جهات دولية توجه أسئلة لموقع فيس بوك حول عملة "ليبرا" .. اعرف التفاصيل

جهات دولية توجه أسئلة لموقع فيس بوك حول عملة "ليبرا" .. اعرف التفاصيل

محمد كيشو لاعب المصارعة يتأهل رسمياً إلى أوليمبياد طوكيو 2020

محمد كيشو لاعب المصارعة يتأهل رسمياً إلى أوليمبياد طوكيو 2020

التعليم تبحث مع التضامن أداء خريجات التربية الخدمة العامة بالمدارس لسد العجز

التعليم تبحث مع التضامن أداء خريجات التربية الخدمة العامة بالمدارس لسد العجز

ما هو الأمر الوقتى وهل يفيد فى عدم منع الزوجة بصحبة أولادها من السفر؟.. خبير قانونى: المُشرع أجاز للحاضنة الطعن خلال 10 أيام.. ويحدد 30 يوما لتنفيذه من تاريخ الصدور وإلا يسقط.. وهذه نماذج لصدور أحكام بإلغائه

ما هو الأمر الوقتى وهل يفيد فى عدم منع الزوجة بصحبة أولادها من السفر؟.. خبير قانونى: المُشرع أجاز للحاضنة الطعن خلال 10 أيام.. ويحدد 30 يوما لتنفيذه من تاريخ الصدور وإلا يسقط.. وهذه نماذج لصدور أحكام بإلغائه

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع لأكثر من 45 مليار دولار نهاية أغسطس

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع لأكثر من 45 مليار دولار نهاية أغسطس

الكاف: بدلاء الأهلى يمنحون فايلر احتفالا مزدوجا ضد كانو سبورت

الكاف: بدلاء الأهلى يمنحون فايلر احتفالا مزدوجا ضد كانو سبورت

السلطات العراقية تنفى استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

السلطات العراقية تنفى استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة