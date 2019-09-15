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فيديو .. دار الإفتاء توضح حكم أكل الثمار من الأشجار فى الشوارع

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:41 م
فيديو .. دار الإفتاء توضح حكم أكل الثمار من الأشجار فى الشوارع نخيل - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها:"ما حكم إذا كان فيه شجرة فى الطريق وأكلت منها علي ذنب؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "الفقهاء فى هذه المسألة يفرقون بين من يأخذ ثمرة أو ثمرتين وبين غير ذلك، ويجوز فى الشريعة أن تأكل ثمرة أو ثمرتين وانت تسير فى الطريق".

وأكد مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للإنسان أن يحمل من هذا البستان أو الأشجار فى وعاء ويسير به، ولكن يجوز له أن يأكل ثمرة أو اثنين أو ثلاثة.


دار الافتاء

الافتاء

فتاوى دارالافتاء

حكم الاكل من الاشجار فى الشارع

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