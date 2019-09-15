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فيديو.. أقسم بالله أن أحافظ على النظام الجمهورى.. خريجو الشرطة يؤدون القسم

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:05 م
فيديو.. أقسم بالله أن أحافظ على النظام الجمهورى.. خريجو الشرطة يؤدون القسم طلاب الشرطة يؤدون اليمين أمام وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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يرصد فيديو أداء الخريجين الجدد من أكاديمية الشرطة "دور ثان" للقسم  أمام، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الأحد، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة، وبحضور عدد من مساعدى الوزير، وقيادات الأكاديمية، حيث أدى الخريجون اليمين أمام وزير الداخلية، وذلك تمهيداً لاستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية .

ووجه وزير الداخلية خلال مراسم التخرج التهنئة للخريجين الجدد، مؤكداً أن انضمامهم لصفوف العمل الأمنى للمساهمة مع باقى زملائهم فى القيام بالواجب الوطنى الموكل إليهم، لهو شرف عظيم ينبغى أن يفخروا به، مشدداً على ضرورة بذل كافة الطاقات، والتحلى بروح الإقدام والمثابرة، والعمل المستمر على تطوير قدراتهم، وتطويع ما تلقوه من برامج دراسية وتدريبية طوال سنوات الدراسة بالكلية لتحقيق رسالة الأمن، والإستفادة من خبرات زملائهم فى مجال العمل الشرطى، بما يسهم فى دفع مسيرة العمل الأمنى.


وزير الداخلية

طلاب الشرطة

تخرج طلاب الشرطة

حفل تخرج طلاب الشرطة

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